 

Рупор кремлевской пропаганды: Крупнейшая демократия мира разочаровала

09.07.2024, 14:10, Разное
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«Когда слышишь слово «Россия», первое слово, которое приходит на ум каждому индийцу, — это спутница Индии в счастье и горе. Россия — верный друг Индии» (с) Моди

* * *

«Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии в такой день обнимается в Москве с самым кровавым преступником в мире» (с) кокаиновый фюрер

Вполне естественно, что крупнейшая в мире демократия выбирает дружбу с Россией, а не с нацистской диктатурой.
Как еще вчера писал, визит в Моди в России подожжет немало пятых точек на Украину.

Источник: Colonel Cassad


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