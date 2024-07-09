 

Диетолог Габдулхакова рассказала, почему в жару вредно пить сладкие газировки

09.07.2024, 13:50, Разное
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В жаркую погоду многие люди предпочитают шипучие напитки, такие как сладкие лимонады, квас или пиво. Однако, по словам диетолога Ларисы Габдулхаковой, такой выбор может нанести вред здоровью. Сладкие газированные напитки не только не утоляют жажду, но и способствуют резким скачкам уровня сахара в крови. Это может привести к ухудшению общего состояния организма, набору лишних калорий и развитию инсулинорезистентности, что увеличивает риск развития серьезных заболеваний, включая диабет.

Кроме того, сладкие напитки ускоряют процесс старения кожи, увеличивая риск пигментации и образования морщин. Подвергаясь воздействию ультрафиолета летом, они могут усиливать негативные последствия. Вместо сладких газированных напитков эксперт рекомендует отдавать предпочтение более полезным вариантам, таким как вода или несладкий чай.

Специалисты также подчеркивают важность выбора напитков без добавления сахара. При покупке продуктов можно воспользоваться мобильным приложением “Честный Знак”, чтобы проверить их состав и качество.

Минеральная вода является отличным выбором в жару, помогая восполнять потери жидкости и микроэлементов, необходимых организму при высоких температурах. Она также может быть основой для приготовления домашнего лимонада с добавлением свежих фруктов и трав.

Кисломолочные напитки, такие как тан или айран, также рекомендуются в жаркий период. Они содержат полезные бактерии и минимум калорий, способствуя не только утолению жажды, но и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.


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