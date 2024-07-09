 

В Сеуле снесли памятник Виктору Цою

09.07.2024, 13:33, Разное
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В Сеуле завершились работы по демонтажу памятника Виктору Цою – советскому музыканту корейского происхождения.

Монумент был установлен в 2001 году в честь десятилетия со дня установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Корея.

Выступая на открытии торжественной церемонии демонтажа памятника, мэр южнокорейской столицы Ким Ко Хьюн подчеркнул, что знает об этническом происхождении Цоя и даже напел слова песни «Видели ночь», поэтому решение, принятое им, стоит считать «осознанным и соответствующим актуальной геополитической обстановке».

– Необходимо разрушить последний культурный мост между Кореей и Россией. Для этой благородной цели не жаль пожертвовать в том числе не очень известным корейцем, – заявил мэр Сеула. – Мы бы могли ещё выждать некоторое время, но соглашение о военной помощи для КНДР стало последней каплей, переходом нашей жёлтой линии.

В мэрии южнокорейской столицы заверили, что на месте памятника Цою в граните будет увековечен большой друг Республики Корея, американский политолог Збигнев Бжезинский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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