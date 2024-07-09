 

Победившие на выборах во Франции социалисты объявили о начале коллективизации

09.07.2024, 11:33, Разное
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Французская коалиция левых сил «Новый народный фронт» заявила, что план её социалистических реформ в стране уже готов и будет представлен в обновлённом парламенте сразу же после его созыва. Документ включает проведение в стране коллективизации с принудительной заменой фермерских хозяйств колхозами, а также запрет частного предпринимательства.

«Мы очень рады, что спустя столько десятилетий нахождения по сути в полуподпольном положении французские избиратели наконец-то выбрали путь социализма, осознав все преимущества этого строя, – сказал в интервью AFP лидер коалиции Жан-Люк Меланшон. – Мы немедленно начинаем глубокие реформы, направленные на улучшение благосостояния рабочего класса и сельских жителей».

Первым шагом станет переход к натуральному коллективному хозяйству – селяне перестанут зависеть от цен на свою продукцию, которыми искусственно манипулируют капиталисты, а будут получать оплату натурой в соответствии с отработанными ими днями в поле после сдачи фиксированной нормы урожая государству.

Также запланирована национализация частных предприятий с оборотом от 50 тысяч евро в месяц, поскольку «частные собственники, заинтересованные лишь в собственной наживе», управляют ими неэффективно. При этом наёмные работники таких предприятий «постоянно живут впроголодь».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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