Экс-советница Белого дома – у Байдена осталась неделя, чтобы доказать США и миру свою дееспособность

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Ближайшие дни станут критическими для президента США с политической точки зрения. Он должен показать не только собственным согражданам, но и европейским союзникам, что готов исполнять свои обязанности, сказала в интервью Fox News бывшая советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд.

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, экс-советница Трампа по национальной безопасности: Выборы в Европе последних недель, включая выборы в Европейский парламент, показали, что правящие коалиции, правящие люди, правящие партии, которые управляли большей частью демократического мира в течение последних 20 лет, распадаются. Будь то Соединённые Штаты, будь то Европа, откровенно говоря, даже Канада. Стабильность этих правительств вызывает много вопросов.

Когда я смотрю на то, что произойдёт на этой неделе, то… я имею в виду, она будет критической для Джо Байдена с политической точки зрения. Справится ли он со своей работой? У него есть неделя, чтобы показать миру, Соединённым Штатам, что он справится. Но все наши союзники смотрят на нас, потому что у них нет значительной политической стабильности дома.

И что ещё хуже: наши противники, будь то Иран, РФ или Китай, тоже смотрят. Они говорят: «Подождите-ка. Европа в смятении. Америка в замешательстве. Может быть, наступил наш момент, чтобы сделать свой ход».

Дата публикации 08 июля 2024 года.