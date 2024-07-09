Евро 2024: «Барселона» может вернуть своего бывшего футболиста, но в другом качестве

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара, объявивший о завершении игровой карьеры, может стать тренером. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

По информации источника, 33-летний бывший игрок хочет пополнить тренерский штаб Ханса-Дитера Флика в каталонской «Барселоне». Немецкий специалист лично заинтересован в сотрудничестве с испанцем.

Тьяго завершил карьеру футболиста в понедельник, 8 июля. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Последним местом работы полузащитника был «Ливерпуль».

Алькантара является воспитанником «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он провел два сезона.