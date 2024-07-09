Евро 2024: Моуринью считает неудачным выступление португальской сборной на Евро-2024

Сборная Португалии сложила оружие на стадии четвертьфинала чемпионата Европы, бывшие чемпионы континента проиграли по пенальти французам. Жозе Моуринью, ныне тренирующий «Фенербахче», считает выступление португальской сборной неудачным.

– Потенциал у команды очень высок. Я считал Португалию одним из трёх фаворитов наряду с Англией и Францией. Две из этих сборных вышли в полуфинал, а Португалия – нет, – цитирует слова Моуринью derbyderbyderby.it.

Напомним, что во вторник состоится первый полуфинал чемпионата Европы, между собой сыграют сборные Испании и Франции.