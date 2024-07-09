Евро 2024: Златан Ибрагимович: «У нас есть стратегия»

Восьмого июля официально стартовал сезон «Милана», была организована пресс-конференция, в ходе которой выступили главные действующие лица клуба – не только новый тренер Паулу Фонсека, но и Златан Ибрагимович, ныне выполняющий функции, связанные, в том числе, с выработкой стратегического курса.

– Как я и говорил, у нас есть стратегия. Я понимаю желание болельщиков видеть победы клуба. Мы сделаем всё для этого. «Милан» – амбициозный клуб. Но гарантий побед не бывает. Главное – работать вместе. Сообща, – цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, что в прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.