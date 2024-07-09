Сколько солнцезащитного крема нужно наносить на лицо и почему нельзя использовать средства, созданные своими руками

Ежедневное воздействие ультрафиолетовых лучей приводит к появлению преждевременных морщин, пигментных пятен, сухости и даже раку кожи. Поэтому использование эффективного солнцезащитного крема, который становится незаменимым спутником в жаркие летние дни, крайне важно для здоровья и красоты лица.

Но многие из нас допускают типичные ошибки при нанесении этого средства. Одни используют его только во время отпуска, другие наносят слишком мало, а третьи самостоятельно изготавливают натуральные средства, не понимая, что это может быть очень опасно. Так сколько же крема нужно наносить на лицо и почему лучше доверять только профессиональным косметическим продуктам?

В этой статье разберемся в этих вопросах и расскажем, как правильно защитить свою кожу от вредного воздействия солнца.

Почему солнцезащитный крем так важен

Солнечные лучи содержат ультрафиолетовое излучение, которое делится на несколько типов:

UVC (дальний диапазон, UVB (средний диапазон), UVA (ближний диапазон).

Солнцезащитный крем создан для защиты от него, предотвращая повреждения кожи и риск развития меланомы. Он уже давно стал неотъемлемой частью нашей ежедневной жизни, особенно в летние месяцы.

Выбор правильного солнцезащитного крема – сложная задача, но есть несколько факторов, которые нужно учитывать:

Подберите крем с подходящим уровнем защиты, который зависит от вашей кожи и условий окружающей среды. Выбирайте средство с подходящим для вашей кожи типом фильтров – минеральных или химических.

Защита кожи от солнца – серьезная задача, и использование правильного количества эффективного солнцезащитного крема – ключ к предотвращению повреждений кожи.

Бум на средства с SPF

Известный американский дерматолог Мамина Турегано объясняет: умеренное пребывание на солнце полезно для улучшения настроения, обеспечения организма витамином D и улучшения качества сна. Однако, чтобы защититься от вредного ультрафиолетового излучения, необходимо использовать косметические средства с SPF.

Поскольку рак кожи является наиболее распространенным видом рака во всем мире, а люди сейчас больше, чем когда-либо, стремятся оставаться вечно молодыми, индустрия солнцезащитных средств переживает настоящий бум. Но вот вопрос: а правильно ли кто-нибудь из нас наносит на лицо свой крем с защитным эффектом? Какое количество достаточно?

Сколько крема нужно наносить

Турегано, сертифицированный дерматолог и звезда социальных сетей с аудиторией более миллиона подписчиков, рекомендует наносить от 1/3 до 1/2 чайной ложки. Более простой способ отмерить количество солнцезащитного крема – это выдавить его на две трети пальца.

Этого количества достаточно, чтобы покрыть всю поверхность лица и шеи и обеспечить заявленную степень защиты (SPF). Если вы используете меньше, то она значительно снижается.

Ошибки при нанесении

Врач пояснила, что при нанесении SPF многие люди допускают следующие ошибки:

Используют недостаточное количество крема. Не наносят его на уши и верхнюю часть рук. Многие люди полагаются на тональные сыворотки с SPF в качестве ежедневного солнцезащитного крема, но этого явно недостаточно. Повторное нанесение очень важно, особенно если вы проводите больше времени на свежем воздухе, но многие забывают это делать.

“Самый большой риск при недостаточном нанесении солнцезащитного крема – это рак кожи. Даже небольшие ежедневные дозы воздействия солнца, которые накапливаются с течением времени, в значительной степени способствуют повреждению кожи солнечными лучами. Кроме того, могут наблюдаться такие признаки старения, как морщины и пигментные пятна”, – считает Турегано.

Правила нанесения средств с СПФ-фильтрами

Дерматолог рекомендует использовать SPF в качестве последнего шага в процедуре ухода за кожей, но обязательно перед нанесением макияжа.

После умывания необходимо нанести антиоксидантную сыворотку, которая дополнительно поможет в защите от солнца, затем, при необходимости, увлажняющий крем, и только потом солнцезащитный. “Но даже если все, чем вы пользуетесь по утрам, – это средство с СПФ-фильтрами, то это здорово”, – говорит Турегано.

Еще одна ошибка

По словам дерматолога, не стоит смешивать солнцезащитные кремы с физическими и химическими фильтрами одновременно, поскольку это может привести к нежелательным эффектам и уменьшению эффективности средства.

Она призывает отдельно использовать солнцезащитный и тональный кремы. Смешивание их приводит к неравномерному распределению солнцезащитных ингредиентов на поверхности кожи, что также уменьшает их эффективность.

Домашние средства с SPF

Многие люди считают, что натуральные или домашние средства так же эффективны, как и те, которые куплены в магазине. Однако это не так.

Американский дерматолог заявляет, что нельзя использовать средства, созданные своими руками. Дело в том, что такие кремы не обеспечат достаточной защиты кожи от ультрафиолетовых лучей, что может привести к солнечным ожогам и другим проблемам. Кроме того, они могут содержать ингредиенты, которые вызовут аллергические реакции или другие проблемы со здоровьем.

Солнцезащитные кремы известных брендов проходят строгие тесты и сертификацию, чтобы подтвердить их эффективность. А результат от использования домашних средства довольно сомнителен.

Сложный процесс, невозможный в домашних условиях

С мнением Турегано согласна и доктор Ханна Копельман, которая очень озабочена проблемой, когда популярные блогеры, возомнившие себя химиками-косметологами, популяризируют средства, приготовленные своими руками. “Натуральный лосьон на основе кокосового масла, витамина Е и масла ши практически безвреден, однако солнцезащитный крем, изготовленный в домашних условиях, – совсем другая история”, – уверена она.

Копельман критикует звезд соцсетей, наносящих на лицо сомнительные смеси, и рекомендует не заниматься самодеятельностью. “Создание солнцезащитного крема – сложный процесс, требующий точной концентрации активных ингредиентов для обеспечения эффективной защиты как от UVA-, так и от UVB-лучей. А в домашних условиях это невозможно”, – рассказывает она.

Безответственный подход

По ее мнению, люди, которые повелись на уловки блогеров, будут уверены, что у них есть защита от солнца, а на самом деле это не так. “То, что делают они, просто безответственно”, – считает Копельман.

Многие добавляют в обычный крем оксид цинка – эффективный физический блокатор УФ-излучения, использующийся во многих солнцезащитных кремах, изготовленных на производстве. Однако это не гарантирует адекватной защиты от солнца: его концентрация должна быть очень точной.

Кроме того, на производстве в формулы солнцезащитных средств добавляется множество химических ингредиентов, которые делают их эффективными. Например, авобензон, обеспечивающий превосходную защиту от UVA-лучей, октокрилен и октиноксат, эффективно поглощающие UVB-лучи.

Не роскошь, а необходимость

Копельман, с одной стороны, рада, что люди проявляют интерес к уходу за кожей, однако, с другой – она серьезно обеспокоена распространением дезинформации и продвижением блогерами непроверенных или небезопасных методов. “Они превращают свои кухни в химические лаборатории, а это неправильно”, – рассуждает доктор, которая настоятельно рекомендует обращаться за консультацией по уходу за кожей к квалифицированным специалистам и доверять только тем средствам, которые прошли тестирование.

Наслаждайтесь летними днями без риска для здоровья и не забывайте, что солнцезащитный крем – это не роскошь, а необходимость. Поверьте: защита вашей кожи от вредных ультрафиолетовых лучей не тот случай, когда стоит рисковать ради эксперимента.