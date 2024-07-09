Мнение «аналитика»: О проигранном пари… Кто ударил по «больнице»?

Один мой давний приятель по ЖЖ рассказал, как в свете неофициальной миротворческой инициативы Виктора Орбана он заключил маленькое пари с другом ещё в минувшее воскресенье. Он поставил на то, что украинская сторона «немедля выкинет некую очередную “Бучу”, в смысле новость про “злодеяние-по-мирным” и прочий “сектор Газа”. Другого там не умеют, да и зачем, если и такое работает?». Его оппонент заявил, что «нельзя же все время одно и то же».

И вот, прямо с утра в понедельник…

Во всех украинских СМИ засверкало, что «детскую больницу в Киеве побило русскими ракетами». Приятель заявил, что маленькое пари он выиграл. Его оппонент сначала поспорил, но потом, глянув на вакханилию в украинских медиа, где призыв «снести нахрен весь Белгород» был ещё самым мягким из предлагавшихся ответов, и на фотки собственно «»ужасного зверства», где почти все спасатели дитинок мирно втыкают в смартфоны, обречённо согласился.

Ну а когда появились фото с «пораненими жинками», где снежно-белая повязка «органично» сочетается с «окровавленным» лицом и абсолютно чистыми руками, оснований для сомнений стало ещё меньше. Ну а версий, помимо стандартной «провокации» осталось две — российская Х-101 и украинская NASAMS. Хотя и тут — какие могут быть дискуссии?

У российской Х-101 соотношение между диаметром корпуса и длиной ракеты — 10:1. У AIM-120, которой вооружены комплексы NASAMS — 21:1. Кроме того, размах крыла у AIM-120 в 2,5-3 раза больше, чем диаметр корпуса, у Х-101 — в пять раз. Наконец, попадание 450, а то и 800 кг тротила в б/ч Х-101 по старому двухэтажному кирпичному зданию оставило бы на месте взрыва глубокую воронку, густо посыпанную щебёнкой, а вот 23 кг в голове AIM-120 — хватит, чтобы обвалить угол старой постройки.

Кажется, на фото «удара» все последствия и пропорции видны достаточно ясно.

Но разве это важно? Разве истина кому-нибудь нужна?

Ведь в любом случае — «виновата» #Россия?

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