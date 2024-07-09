 

Евро 2024: Моуринью: «Сборная Испании очень удивила меня»

09.07.2024, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Знаменитый португальский наставник Жозе Моуринью уже выбрал себе фаворита оставшейся части Евро-2024 – он впечатлён игрой сборной Испании, которая в его глазах стала главным сюрпризом турнира.

– Для меня главный сюрприз – это сборная Испании. Я вижу стремительно растущую команду. Для меня это команда с наилучшим футболом, показанным во время всего турнира, – цитирует слова Моуринью derbyderbyderby.it.

В полуфинале самого престижного континентального футбольного турнира сборной Испании предстоит сыграть с французами. В другом полуфинале сразятся сборные Англии и Нидерландов. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Евро 2024: ​Де Дзерби готов бросить перчатку «ПСЖ»

08.07 / Евро 2024: Смородская: «Сборная Франции в игре абсолютно ничего не показывает»

08.07 / Евро 2024: «Акрон» оформил очередной разгром на сборах, пострадал клуб из Казахстана

08.07 / Евро 2024: «Милан» сделает улучшенное предложение «Тоттенхэму» по Эмерсону Роялу

08.07 / Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье

08.07 / Le Monde – США завершили вывод войск из столицы Нигера

08.07 / Евро 2024: «Химки» объявили о переходе Анджелковича

08.07 / FAZ – немецкий министр обороны «раздражён», так как считает, что его ведомство обделили при планировании бюджета

08.07 / Евро 2024: Ровно 10 лет назад Германия уничтожила Бразилию на чемпионате мира со счётом 7:1

08.07 / Знаменитую приму-балерину Волочкову ограбили: расправа неизбежна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика