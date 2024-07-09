Евро 2024: Моуринью: «Сборная Испании очень удивила меня»

Знаменитый португальский наставник Жозе Моуринью уже выбрал себе фаворита оставшейся части Евро-2024 – он впечатлён игрой сборной Испании, которая в его глазах стала главным сюрпризом турнира.

– Для меня главный сюрприз – это сборная Испании. Я вижу стремительно растущую команду. Для меня это команда с наилучшим футболом, показанным во время всего турнира, – цитирует слова Моуринью derbyderbyderby.it.

В полуфинале самого престижного континентального футбольного турнира сборной Испании предстоит сыграть с французами. В другом полуфинале сразятся сборные Англии и Нидерландов.