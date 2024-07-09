 

Евро 2024: ​Де Дзерби готов бросить перчатку «ПСЖ»

09.07.2024, 0:35, Новости дня
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Новый наставник марсельского «Олимпика» Роберто де Дзерби вынашивает амбициозные планы на предстоящий сезон – он надеется, что его новая команда сможет бросить вызов гегемону французского футбола, «ПСЖ».

– В Марселе «Олимпик» считают самым главным клубом страны, но нам надо справиться с «ПСЖ». Я говорю игрокам – мы должны подарить радость нашим фанам. Я постараюсь вернуть клуб в европейские турниры, – цитирует слова де Дзерби derbyderbyderby.it.

Напомним, что «Марсель» – единственный французский клуб, выигрывавший Лигу чемпионов, это случилось в 1993 году, правда, потом клуб задним числом лишили этой победы.


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