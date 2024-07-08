Евро 2024: Смородская: «Сборная Франции в игре абсолютно ничего не показывает»
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Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему в грядущем полуфинальном матче Евро-2024 она поддержит сборную Испании, а не сборную Франции.
«Мне не нравится, как Франция играет на Евро, в игре абсолютно ничего не показывают. Мбаппе тоже. Испанцы же выстояли в тяжелом четвертьфинале со сборной Германии. Их все били на поле, а они все равно шли вперед», – говорит Смородская с телеканалом «Матч ТВ».
Первый полуфинальный матч чемпионата Европы пройдёт 9 июля во вторник. Как раз в нём и встретятся испанская и французская команды.
Вторая полуфинальная игра между сборными Англии и Нидерландов запланирована на 10 июля.
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