Евро 2024: Смородская: «Сборная Франции в игре абсолютно ничего не показывает»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему в грядущем полуфинальном матче Евро-2024 она поддержит сборную Испании, а не сборную Франции.

«Мне не нравится, как Франция играет на Евро, в игре абсолютно ничего не показывают. Мбаппе тоже. Испанцы же выстояли в тяжелом четвертьфинале со сборной Германии. Их все били на поле, а они все равно шли вперед», – говорит Смородская с телеканалом «Матч ТВ».

Первый полуфинальный матч чемпионата Европы пройдёт 9 июля во вторник. Как раз в нём и встретятся испанская и французская команды.

Вторая полуфинальная игра между сборными Англии и Нидерландов запланирована на 10 июля.