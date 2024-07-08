Рупор кремлевской пропаганды: Русский с индусом братья навек

Прилетевший в Москву премьер-министр Индии Моди со старта заявил о расширении стратегического сотрудничества и укреплении связей с Россией.

На Украине с этого знатно подгорело. Ближе к вечеру начались переговоры Путина и Моди в Ново-Огарево. Можно прогнозировать дальнейшее расширение торговли углеводородами и новых серых схем по обходу санкций, которые позволяют России поплевывать на пакеты с пакетами, а Индии получать маржу с перепродажи российских энергоносителей на Запад. Сделка взаимовыгодная, в минусе только Европа, которая покупает российские энергоносители с индийской наценкой.

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