 

Рупор кремлевской пропаганды: Русский с индусом братья навек

08.07.2024, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прилетевший в Москву премьер-министр Индии Моди со старта заявил о расширении стратегического сотрудничества и укреплении связей с Россией.
На Украине с этого знатно подгорело. Ближе к вечеру начались переговоры Путина и Моди в Ново-Огарево. Можно прогнозировать дальнейшее расширение торговли углеводородами и новых серых схем по обходу санкций, которые позволяют России поплевывать на пакеты с пакетами, а Индии получать маржу с перепродажи российских энергоносителей на Запад. Сделка взаимовыгодная, в минусе только Европа, которая покупает российские энергоносители с индийской наценкой.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Ночная охота на РСЗО HIMARS

08.07 / Мнение: Американо-мексиканская война, проблемы у американских христиан и электрошок в американских школах

08.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Исключить Семигина

08.07 / На беременную Сати Казанову напала собака

08.07 / Мнение: Тайная миссия Виктора Орбана

08.07 / YouTube удалил гачи-ремиксы на песни попавших под санкции Shaman и Олега Газманова

08.07 / Анна Семенович развеяла слухи о богатстве возлюбленного

08.07 / Мнение: Антикоммунистический СССР, запрет лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и Сталин про Февраль

08.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Угон Ту-22М3 через Телеграм

08.07 / Евгений Ловчев считает Испанию фаворитом Евро-2024

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика