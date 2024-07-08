Рупор кремлевской пропаганды: Ночная охота на РСЗО HIMARS

Ночная охота (https://t.me/The_Wrong_Side/16992) на РСЗО HIMARS. Отследили сразу 3 пусковых установки в Херсонской области после чего к ним в гости наведался без приглашения кассетный "Искандер".

МО РФ сообщило, что при ударе было уничтожено 10 иностранных военных специалистов.

1. Видео прошлогоднее.

2. Это были передвижные макеты

3. Все снято на Мосфильме

4. Эти установки не имели стратегического значения.

5. Психологически это победа Украины.

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