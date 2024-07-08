Евро 2024: «Акрон» оформил очередной разгром на сборах, пострадал клуб из Казахстана

Новичок РПЛ в лице тольяттинского «Акрона» продолжает удивлять на предсезонной подготовке. Вечером понедельника клуб снова разгромил своих оппонентов на летних сборах, на этот раз пострадал казахстанский клуб «Хан-Тенгри» из Алматы. Закончился поединок со счётом 5:2.

Напомним, этим летом «Акрон» разгромил турецкий клуб «Испарта 32» со счётом 10:0, клуб с Северного Кипра «Ениджами Агделен» со счётом 7:0. А утром понедельника в первом товарищеском матче дня пострадал клуб турецкой Суперлиги – «Антальяспор» (4:0).

Тольяттинцы откроют новый сезон РПЛ 20 июля матчем с «Локомотивом» в Черкизове. Тренирует дебютанта РПЛ Заур Тедеев.

Протокол игры Акрон5:2Хан Тенгри(1:0) Болдырев Максим8' 12'Калыбаев Диас (1:1)(2:1) Палиенко Максим47' (3:1) Данилин Кирилл49' 61'Nurdaulet Agzambaev (3:2)(4:2) Грибов Сергей73' (5:2) Грибов Сергей77' 08 июля.