 

Евро 2024: «Акрон» оформил очередной разгром на сборах, пострадал клуб из Казахстана

08.07.2024, 22:10, Новости дня
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Новичок РПЛ в лице тольяттинского «Акрона» продолжает удивлять на предсезонной подготовке. Вечером понедельника клуб снова разгромил своих оппонентов на летних сборах, на этот раз пострадал казахстанский клуб «Хан-Тенгри» из Алматы. Закончился поединок со счётом 5:2.

Напомним, этим летом «Акрон» разгромил турецкий клуб «Испарта 32» со счётом 10:0, клуб с Северного Кипра «Ениджами Агделен» со счётом 7:0. А утром понедельника в первом товарищеском матче дня пострадал клуб турецкой Суперлиги – «Антальяспор» (4:0).

Тольяттинцы откроют новый сезон РПЛ 20 июля матчем с «Локомотивом» в Черкизове. Тренирует дебютанта РПЛ Заур Тедеев.

Протокол игры  Акрон5:2Хан Тенгри(1:0) Болдырев Максим8'    12'Калыбаев Диас (1:1)(2:1) Палиенко Максим47'  (3:1) Данилин Кирилл49'    61'Nurdaulet Agzambaev (3:2)(4:2) Грибов Сергей73'  (5:2) Грибов Сергей77'     08 июля.

 


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