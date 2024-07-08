Мнение: Американо-мексиканская война, проблемы у американских христиан и электрошок в американских школах

1. До середины 19-го века Мексика, получившая независимость от Испанской империи в 1821 году, по размеру была сопоставима с Соединёнными Штатами Америки. Как так получилось, что теперь США в несколько раз крупнее Мексики, напоминает блогер Инженер-нефтяник (ссылка):



На карте изображена Мексика в период Централистской республики. Переселенцы с Юга США начали переезжать в Мексику еще с 1820-х гг. После отмены рабства в Мексике (это произошло в 1829 году) недовольные этим переселенцы устроили Русскую Весну Техасскую революцию. Их в этом активно поддержал северный сосед. В 1836 состоялись Велакские договоры, которые по большому счету закончились ничем. Техас признал себя независимой республикой, а официальный Мехико отказался её признавать.

В 1846 году произошла стычка на нейтральной территории (дело Торнтона) между Мексикой и США, в результате чего Штаты объявили войну с целью освободить Техас.

Она закончилась разгромом Мексики и согласно Договору Гуадалупе-Идальго Техас отошел США за исключением территории современной южной Аризоны и юго-запада Нью-Мексико.

Правда Мексика получила 15 миллионов долларов США в качестве компенсации. А оставшуюся территорию купили позже, в 1853 году по договору Гадсдена за 10 миллионов долларов.

В результате этого территория Мексики сократилась на 55%.

2. Объединённая методистская церковь, одна из крупнейших христианских церквей в США, всего за день потеряла более миллиона своих последователей, после того как официально признала однополые браки и объявила, что среди священников-методистов теперь появятся представители радужной ориентации (ссылка). Начиная с прошлого года уже около 4000 религиозных общин, несогласных с этим повесточным переворотом, вышли из состава церкви (включая зарубежные общины в Африке).



Подмена веры радужной повесткой, которую насаждают сейчас во многих религиозных объединениях в США, негативно сказывается на посещаемости храмов в стране. 20 лет назад 42% американцев регулярно посещали храмы. Сейчас это делают лишь 30% и цифра продолжает сокращаться (ссылка). Падает и общее число христиан в стране – сейчас таковыми себя считают только 69% американцев.

Было бы интересно увидеть новую статистику по православным в США. В прошлые годы их число росло (ссылка).

3. Их нравы. Чтобы хоть как-то поддерживать дисциплину среди неуправляемых американских подростков, американским учителям приходится идти на радикальные меры (ссылка):

Сноу Каньон, штат Вашингтон.

Учитель городской средней школы нашёл оригинальный способ повысить привлекательность образования для учеников.

Чтобы снизить количество опозданий на уроки, он пообещал в начале года, что получит удар электрошоком, если в классе будет меньше 100 опозданий за год.

Это сработало, детишки старательно, вовремя приходили в класс и теперь наслаждаются зрелищем, как учителя бьют электрошоком.

Оказывается “Мальчишник в Вегасе” документальный фильм.