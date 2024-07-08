 

Рупор кремлевской пропаганды: Исключить Семигина

08.07.2024, 21:08, Разное
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По следам недавнего скандала вокруг Семигина.
Путин своим указом исключил Семигина из состава совета по межнациональным отношениям.
Ранее Семигина погнали из комитета Госдумы по межнациональным отношениям.
В байку про то, что Семигин не писал, то что он писал про "воюющих из под палки солдат" поверили далеко не все.

Источник: Colonel Cassad


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