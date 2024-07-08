Рупор кремлевской пропаганды: Исключить Семигина

По следам недавнего скандала вокруг Семигина.

Путин своим указом исключил Семигина из состава совета по межнациональным отношениям.

Ранее Семигина погнали из комитета Госдумы по межнациональным отношениям.

В байку про то, что Семигин не писал, то что он писал про "воюющих из под палки солдат" поверили далеко не все.

—