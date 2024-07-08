Рупор кремлевской пропаганды: Исключить Семигина
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По следам недавнего скандала вокруг Семигина.
Путин своим указом исключил Семигина из состава совета по межнациональным отношениям.
Ранее Семигина погнали из комитета Госдумы по межнациональным отношениям.
В байку про то, что Семигин не писал, то что он писал про "воюющих из под палки солдат" поверили далеко не все.
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Источник: Colonel Cassad
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