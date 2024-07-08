 

Евро 2024: «Милан» сделает улучшенное предложение «Тоттенхэму» по Эмерсону Роялу

08.07.2024, 20:59, Новости дня
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Крайний защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял может продолжить карьеру в «Милане».

По информации журналиста Ромуло Джакомина, «Тоттенхэм» отклонил предложение «Милана» в размере 15 миллионов евро, однако миланцы не собираются на этом останавливаться.

Источник утверждает, что итальянский клуб увеличит свое предложение до 20 миллионов евро. Ожидается, что новые переговоры пройдут на этой неделе.

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец провел 24 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Действующий трудовой договор Эмерсона с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2026 года.  


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