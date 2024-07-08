 

Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье

08.07.2024, 20:50, Новости дня
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Телешоу “Последний герой” за много лет не потеряло своей популярности. Сейчас впервые за всю историю проекта зрители наблюдают, как выживают участники в России, в частности в лесах Алтая.

Кроме того что эта местность считается магической и неприкосновенной, жители Алтая также тщательно следят за порядком на заповедной территории. Перед началом съемок они предсказывали, что ничем хорошим вторжение большого количества людей с камерами не закончится. И вот Ксения Бородина попала под прицел недовольной аудитории.

Но не на ту нарвались. Ведущая шоу “Последний герой. Русский сезон” Ксения Бородина в своих соцсетях дала достойный ответ всем хейтерам, которые уличили ее и команду проекта в нечистоплотности.

Телезвезда заявила, что, хотя и покидала съемочную площадку одной из первых, никакой грязи она не видела. А те, кто считает иначе, пусть идут лесом. Коротко – все это “вранье”. Тем самым Бородина невольно взяла пример с певицы Алсу, которая оставляла в комментариях свое краткое и уже превратившееся в мем “Врет” под некоторыми постами.

Несмотря на то, что Ксения назвала себя защитником природы и стойким блюстителем порядка, не все в Сети поверили в ее пламенный спич. Подписчики уверены, что мусор могли оставить после отъезда ведущей шоу.

“Вы посмотрите, что они здесь оставили, это просто ужас! Позор!” – возмущаются жители Алтая в видеоролике с изображением мусора и беспорядка в местах, где проходили съемки. “Свинство, конечно, но претензии не к Бородиной”, – считают комментаторы.

Тем более, что локации часто менялись, поэтому Ксения просто могла не заметить беспорядок. Да и за всю съемочную группу телеведущая не в ответе.


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