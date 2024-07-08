 

На беременную Сати Казанову напала собака

08.07.2024, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певица Сати Казанова, которая вскоре должна стать мамой, подверглась нападению собаки. В соцсетях она поделилась своей историей, показав порванное животным платье.

“Раньше никогда не боялась собак, даже больших. Теперь, похоже, начну”, – призналась исполнительница, не разглашая подробностей произошедшего.

Казанова ожидает первенца от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Беременность певица называет чудом, которого ждала семь лет.

Недавно Казанову экстренно доставили в больницу, из-за чего она отменила выступление в Санкт-Петербурге. Артистка успокоила поклонников, заявив, что с ее здоровьем все в порядке и ей просто нужен покой. В больнице, по словам Казановой, ей провели “некоторые процедуры для дальнейшего благополучия”.

В 2017 году Сати Казанова вышла замуж за Тиоццо и несколько лет жила на две страны. В феврале 2022-го певица заявила об окончательном переезде в Италию, но спустя несколько месяцев вернулась в Россию с супругом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Мнение: Американо-мексиканская война, проблемы у американских христиан и электрошок в американских школах

08.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Исключить Семигина

08.07 / Мнение: Тайная миссия Виктора Орбана

08.07 / YouTube удалил гачи-ремиксы на песни попавших под санкции Shaman и Олега Газманова

08.07 / Анна Семенович развеяла слухи о богатстве возлюбленного

08.07 / Мнение: Антикоммунистический СССР, запрет лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и Сталин про Февраль

08.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Угон Ту-22М3 через Телеграм

08.07 / Евгений Ловчев считает Испанию фаворитом Евро-2024

08.07 / После слов Байдена о том, что «только Господь» может убедить его сняться с выборов, над Белым домом заметили аномальное свечение

08.07 / Горячие напитки повышают риск рака пищевода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика