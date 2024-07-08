На беременную Сати Казанову напала собака

Певица Сати Казанова, которая вскоре должна стать мамой, подверглась нападению собаки. В соцсетях она поделилась своей историей, показав порванное животным платье.

“Раньше никогда не боялась собак, даже больших. Теперь, похоже, начну”, – призналась исполнительница, не разглашая подробностей произошедшего.

Казанова ожидает первенца от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Беременность певица называет чудом, которого ждала семь лет.

Недавно Казанову экстренно доставили в больницу, из-за чего она отменила выступление в Санкт-Петербурге. Артистка успокоила поклонников, заявив, что с ее здоровьем все в порядке и ей просто нужен покой. В больнице, по словам Казановой, ей провели “некоторые процедуры для дальнейшего благополучия”.

В 2017 году Сати Казанова вышла замуж за Тиоццо и несколько лет жила на две страны. В феврале 2022-го певица заявила об окончательном переезде в Италию, но спустя несколько месяцев вернулась в Россию с супругом.