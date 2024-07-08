Мнение: Тайная миссия Виктора Орбана

Виктор Орбан, глава Венгрии, полетел на Украину, потом в Россию, потом в Китай. Блогеры с журналистами решили, что перед нами классическая «челночная дипломатия» — будучи влиятельным и уважаемым политиком, деятельный венгр собирается обсудить план действий отдельно с каждой стороной, чтобы в ходе нескольких встреч согласовать заморозку Украинского конфликта.

И действительно. Венгрия небольшая страна, всего лишь 10 млн человек, но она имеет серьёзные политические традиции, так как является наследницей Австро-Венгерской империи, одной из главных политических сил конца 19-го и начала 20-го века. В отличие от политических элит более крупных государств Европы, таких как Германия или Франция, например, венгерский политикум демонстрирует рациональность и патриотизм, отказываясь таскать американцам каштаны из огня и последовательно проводя в жизнь выгодные стране решения. Это сложно, так как Венгрия окружена сушей и критически зависит от Евросоюза, но господин Орбан, его команда и, шире, прочие венгры неплохо справляются.

Аналогичную картину мы можем наблюдать и на постсоветском пространстве. Россия, страна с тысячелетней историей сильной государственности, быстро оправилась от хаоса девяностых и вернулась в своё кресло в клубе великих держав. Осколки СССР, незаслуженную государственность которым бесплатно раздали большевики, после 1991 опустились по большей части или до уровня банановых республик, или, в хороших случаях, до уровня крепких латиноамериканских диктатур. Исключения тут тоже есть — Грузия, например, — но и они объяснимы. В случае Грузии мы можем наблюдать две с половиной тысячи лет упрямой региональной государственности.

Так вот, можно было бы предположить, будто господин Орбан решил надеть на себя лавры миротворца, единолично завершив текущую фазу Украинского кризиса. Проблема в том, что миротворцы прямо сейчас бесполезны, так как в нынешней конфигурации говорить не с кем. Британия и Демпартия США настроены воевать до последнего украинца, равно как и власти Киева (мнение которых, впрочем, особого значения не имеет).

Вероятную цель турне Виктора Орбана мы с Кримсональтером подробно обсудили на воскресном заседании Клуба Зелёной Свиньи (ссылка). Судя по всему, венгерский лидер исполняет просьбу Дональда Трампа, которому нужно заранее прощупать позиции всех заинтересованных сторон, прежде чем принимать важные решения по Украине. Из-за особенностей внутренней политики США американцы из партии Трампа ограничены в дипломатических сношениях, однако у Виктора Орбана, главы независимой Венгрии, никаких ограничений нет, так что он может и подробно обсудить все политические вопросы, и даже сделать от лица Дональда Трампа несколько предварительных деловых предложений.

Напомню, недавние дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена закончились катастрофой для байденистов, так как несчастный старик продемонстрировал наглядные признаки деменции. Демократам следовало бы давно уже сменить своего фронтмена, однако Джо Байден был единственной компромиссной фигурой, которая более-менее устраивала все группировки внутри Демпартии США. Чтобы заменить теряющего рассудок Байдена, демократам надо снова собираться вместе, садиться за большой круглый стол, идти на уступки друг другу. Проблема в том, что самый сильный сектор Демпартии — клинтониты — идти на уступки не умеет. В арсенале у нынешних клинтонитов осталась ровно одна переговорная стратегия, как во внешней, так и во внутренней политике: ломать оппонента угрозами и ударами, пока тот не встанет на колени или не будет раздавлен. Кстати, этот тупик Демпартии мы с Кримсональтером тоже подробно обсуждали в Клубе Зелёной Свиньи — чуть раньше, в прошлое воскресенье (ссылка).

Старина Байден совсем плох, так что сопартийцы, вероятно, всё же вынудят его оставить гонку. Дальше внутри Демпартии начнётся грызня за новую кандидатуру и, вероятно, «если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». Но даже если клинтониты проявят несвойственную им сговорчивость, до выборов президента США остаётся слишком мало времени, чтобы можно было накачать новому кандидату достаточный для победы рейтинг.

Таким образом, базовый сценарий следующий. Демократы простреливают себе обе ноги, и Дональд Трамп выигрывает выборы в ноябре. Два-три месяца уходят на подавление остаточного сопротивления глубинного государства и на расстановку верных людей на ключевые посты. Дальше Дональд Трамп топит Украину максимально выгодным ему способом, заранее согласованным с Россией — вероятно, через письменно зафиксированный отказ от расширения НАТО на восток. Эту уступку Дональду Трампу будет особенно легко сделать, так как он терпеть не может НАТО, и так как он считает нынешние власти Киева своими личными врагами. Какие ещё пункты будут в мирном соглашении, пока что сказать сложно — вероятно, именно это Виктор Орбан и обсуждал сейчас.

Что касается сценариев небазовых, то тут у нас остаётся целый спектр вариантов, один интереснее другого. К примеру, Украина может в любой момент схлопнуться под грузом накопившихся проблем, как плохо смазанное блендамедом яйцо. Или, другой возможный вариант, клинтониты могут выступить в своём традиционном стиле, решив «проблему Трампа» каким-нибудь силовым путём.

Прямо сейчас предлагаю наблюдать за дедушкой Байденом: соратники наскакивают на него столь уверенно и агрессивно, что, кажется, он веселит публику своими конфузами последние недели, если не дни.