 

Le Monde – США завершили вывод войск из столицы Нигера

08.07.2024, 19:56, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Американские войска покинули базу в столице Нигера и по требованию правящего режима до середины сентября должны оставить базу в Агадесе, пишет Le Monde. Тем временем власти страны укрепляют военное партнёрство с Россией и сближаются с соседними Буркина-Фасо и Мали.


AP

В воскресенье закончился вывод американских солдат с базы Ниамей, пишет Le Monde со ссылкой на совместное заявление Минобороны США и Нигера. «Благодаря эффективному сотрудничеству и диалогу между американскими и нигерийскими вооружёнными силами эта операция завершилась в запланированный срок и без каких-либо проблем», — подчёркивается в документе.

Согласно информации агентства AFP, на данный момент 766 из 950 американских военных вернулось на родину. С мая из Нигера отозвали два вертолёта и четыре дрона, а также снаряжения на 1593 тонн. Теперь ВС США до 15 сентября войска должны покинуть базу 201 в Агадесе на севере страны.

Американские войска прибыли в Нигер для борьбы с джихадистами, однако после переворота 26 июля 2023 года к власти пришёл военный режим. Он пересматривает внешнюю политику предшественников, делая ставку на суверенитет страны. В марте власти Нигера разорвали военное соглашение о военном сотрудничества с США и потребовали вывести американских солдат.

Французский контингент был вынужден покинуть страну раньше, в конце 2023 года. Тем временем Ниамей сблизился с Россией, которая в апреле и мае отправила своих инструкторов и военную технику. Кроме того, Нигер также поддерживает связи со своими соседями Буркина-Фасо и Мали, где также к власти пришли военные режимы, и создал вместе с ними «Конфедерацию государств Сахеля».


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