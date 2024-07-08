 

Евро 2024: «Химки» объявили о переходе Анджелковича

08.07.2024, 19:45, Новости дня
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27-летний сербский игрок обороны Неманья Анджелкович пополнил ряды подмосковных «Химок». Об этом теперь уже официально рапортует пресс-служба «красно-чёрных». Контракт – до лета 2026 года.

Анджелкович прошлый сезон провёл в тольяттинском «Акроне». Этот клуб был прямым конкурентом «Химок» на протяжении сезона и также вышел в РПЛ, но путём стыковых матчей. Летом у серба завершился контракт с коллективом из Самарской области, поэтому химчанам оборонец достался совершенно бесплатно.

В новом сезоне «Химки» стартуют в РПЛ матчем против махачкалинского «Динамо» в воскресенье, 21 июля.


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