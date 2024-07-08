YouTube удалил гачи-ремиксы на песни попавших под санкции Shaman и Олега Газманова

Вслед за удалением официальных YouTube-каналов российских певцов Ярослава Дронова, Олега Газманова и Полины Гагариной, попавших под санкции, американский видеохостинг удалил так называемые гачимучи-ремиксы на их песни, в которых фрагменты текста заменялись вырезками фраз из американского гей-порно и изменённым аккомпанементом.

Как заявлено в пресс-релизе, гачи-ремиксы нарушали ряд правил сообщества. Помимо использования санкционной музыки, каждое название ремикса содержало слова «Right version», что может означать связь авторов переработок с различными ультраправыми организациями. Также были зафиксированы многочисленные случаи использования ремикса «Мой boy» российскими военкорами в видеонарезках.

В то же время ответная реакция последовала в Госдуме. Так, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал в ответ на удаление показать «американским негодяям, кто здесь главный», и заблокировать YouTube, а несколько имамов из кавказских республик прокляли создателей видеохостинга, назвав их «неверными шайтанами».

В свою очередь около 500 москвичей стихийно собрались на Манежной площади, чтобы устроить массовое удаление своих YouTube-каналов. Собравшиеся призвали других москвичей сделать точно также и перейти в российский аналог YouTube — Rutube, где заново опубликованные гачи-ремиксы набрали 5 миллионов просмотров за 2 часа.

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