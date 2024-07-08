 

Анна Семенович развеяла слухи о богатстве возлюбленного

08.07.2024, 19:29, Разное
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Популярная певица Анна Семенович прокомментировала недавние слухи о финансовом положении своего избранника по имени Денис. Артистка опровергла утверждения о том, что он является олигархом и зарабатывает баснословные суммы. Она заявила, что никогда не стремилась к богатству и не уделяет этому особого внимания.

Отвечая на вопросы о кредитах, которые бывшая супруга Дениса приписывала ему ранее, Семенович выразила недоумение. Она отметила, что спустя неделю после публичных заявлений эта же жительница опровергла свои слова, признавшись в том, что оклеветала мужчину, с которым прожила в браке 15 лет и воспитала сына.

По словам Семенович, ей не требуется, чтобы избранник постоянно обеспечивал ее финансово, поскольку она сама хорошо зарабатывает. Однако, как добавила певица, создание совместного семейного счета было бы целесообразным, поскольку это соответствует общим семейным традициям.

Ранее сообщалось, что Семенович закрутила роман с женатым мужчиной. Позднее певица разъяснила ситуацию, заявив, что ее возлюбленный находится в стадии развода. Также Семенович пояснила о том, как живет в Германии супруга ее избранника.


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