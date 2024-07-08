Мнение: Антикоммунистический СССР, запрет лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и Сталин про Февраль

1. Забавно, что все успехи СССР, начиная от индустриализации и заканчивая полётом Гагарина, были достигнуты… вопреки идеологии марксизма-ленинизма, которая, вообще-то, была категорически против сильного государства с жёсткой вертикалью власти. Цитирую (ссылка 1, ссылка 2):



Главное, что надо понять, – не было никакого учения, непобедимого, потому что верного. Был набор утопических идей, реализация которых немедленно привела к социальной и государственной катастрофе, а повторная попытка реализации – к повторной катастрофе.

Советские же успехи были достигнуты путем, прямо противоположным утопическим идеям, – через сверхукрепление традиционного государства с аппаратом контроля над населением, а не через его изживание.

Конечно, чисто психологически признать, что учение ошибочно – тяжело. Мир вокруг сразу становится очень неуютным и нет дороги из желтого кирпича, которой надо придерживаться, чтобы все было хорошо. Но этот неуютный мир – объективная реальность.

История СССР – это история восстановления и нормализации государства после революционной катастрофы, неумолимый исторический процесс, проходивший даже вне чьей-то выраженной воли – просто из-за того, что реальное государство во имя самосохранения неизбежно строит госаппарат, армию, полицию, суды, вынуждено соперничать с другими странами – и вот все то, с чем боролись утопические революционеры, уже на прежнем месте. И если бы не ряд оставшихся недеконструированными утопических идей революционного времени, то СССР нормализировался бы полностью и существовал бы и сегодня подобно КНР.

2. Свой тезис Александр Дюков подтверждает тем, что при Сталине временно отказались от революционных лозунгов, которые Сталин и Ленин обильно использовали против России во время Первой мировой, например, войны (ссылка 1, ссылка 2):



Общеизвестный документ от 11 декабря 1941 г.

Все военные газеты до «Красной звезды» включительно, печатают рядом с названием газеты лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В условиям войны с немецко-гитлеровскими империалистами, когда стоит задача истребить всех немецких оккупантов, этот лозунг может неправильно ориентировать некоторые прослойки военнослужащих.

Приказываю:

1. Со всех без исключения военных газет снять в шпигеле лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и заменить его лозунгом «Смерть немецким оккупантам», печатая его без кавычек, крупным жирным шрифтом, с восклицательным знаком в конце.

2. Ни одно печатное издание (книги, брошюры, журналы, листовки и.т.п), выпускаемое политорганами и штабами для наших войск, не должно впредь иметь лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». На всех изданиях печатать лозунг «Смерть немецким оккупантам».

3. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» разрешаю ставить на литературе издаваемой для войск противника, если это диктуется ее содержанием.

4. На листовках, брошюрах и газетах, выпускаемых для населения оккупированных немцами районов, ставить лозунг «Смерть немецким оккупантам».

…”Пролетарии всех стран, соединяйтесь” оставили только для разложения врага. Своих этим лозунгом разлагать категорически запретили.



Перечитывая между делами и болезнями книгу А.Л. Юрганова “Русское национальное государство: жизненный мир историков эпохи сталинизма” (много-много лет назад, в 2011 году, она помогла мне дать публичный отпор измышления академика Пивоварова на российско-венгерской конференции историков в Будапеште), обнаружил, что в 1944 г., во время подготовки постановления Политбюро по итогам совещания историков в ЦК ВКП(б), Сталин как идеолог марксизма-ленинизма подтвердил концепцию “Россия – тюрьма народов”, но как политик и Верховный Главнокомандующий – положил уже подготовленное постановление ПБ на полку и не стал его публиковать. Ибо в 1944 г. такое заявление было бы скандально неуместно и разрушительно. Не поднимали этот вопрос и после войны. Так реальность победила идеологию.

3. Историк Сергей Цветков пишет (ссылка):

Про Сталина как «патриота» в первой половине 1930-х, когда он редактировал новый школьный учебник по истории:

«Сталин поставил две резолюции: «1) Нет истории народов. 2) Учебник д[олжен] б[ыть] смертным приговором царизму как поработителю народов». В «Замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР», датируемых 8 августа 1934 года, грозно говорилось:

Группа Ванага не выполнила задания и даже не поняла задания. Она составила конспект русской истории, а не истории СССР. В следующем абзаце уточнялось концептуальное направление интерпретации истории народов: «В конспекте не подчеркнута аннексионистско-колонизаторская роль русского царизма, вкупе с русской буржуазией и помещиками („царизм – тюрьма народов“)»

Современным неосоветским ролевикам, которые любят утверждать, что большевики не свергали царя, он, нахмурясь, пояснил, что «в феврале 1917 г. она [партия] возглавляла рабочих и солдат, штурмовала вместе с ними царские чертоги» (из текста, посвящённого юбилею Октябрьской революции).

Так называемый «патриотический разворот» во второй половине 1930-х годов отнюдь не был призван исправить прошлые ошибки в оценке русской истории и её отдельных фигур. Его суть состояла в том, чтобы провозгласить большевизм воплощением русскости, венцом русской истории. Показателен в этом плане текст передовицы из «Правды», приуроченный к столетнему юбилею смерти Пушкина:

«Нынешние пушкинские дни – подлинно всенародное торжество. Ленинско-сталинская национальная политика, освободившая народы царской России от колониального рабства, сплотила многонациональное население советской страны в единую, дружную семью. Русский народ, жизнями своих лучших сынов проложивший путь к свободе и счастью, пользуется любовью и уважением всех народов нашей необъятной родины. Русская культура, высшим достижением которой является ленинизм, питает своими живительными соками культуру других народов, уделом которых были ранее ассимиляция или вырождение».

Ленинизм как высшее достижение русской культуры — можно ли поглумиться над русским народом и его историей более мерзко?

Пара дополнений. Готовивший Сталину учебник товарищ Ванаг, о котором речь шла выше — латыш. Будучи ещё молодым человеком, участвовал в карательных операциях большевиков — подавлял Кронштадтское восстание, например. В 1937 году был изобличён в троцкизме и терроризме, после чего расстрелян.

Сами учебники истории при Сталине были пропитаны такой густой и наивной русофобией, что, пожалуй, даже западные осколки СССР сочли бы тексты оттуда чересчур жёсткими и нелепыми. К примеру, там было указано, что «царь ненавидел Пушкина», и что Николай I отправил Лермонтова «под пули горцев», где поэт был убит «офицером-бездельником» (ссылка).