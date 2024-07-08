 

Рупор кремлевской пропаганды: Угон Ту-22М3 через Телеграм

08.07.2024, 18:44, Разное
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Угон Ту-22М3 через Телеграм

Украинские спецслужбы обещали пилоту ВКС РФ $3 млн и итальянское гражданство — за угон Ту-22М3. Всю операцию они пытались провести в Телеграме.

Общение с нашим пилотом началось с угроз его малолетним дочерям. Якобы если мужчина откажется помогать, то до его детей доберутся. Требовали поджечь технику, поделиться данными по самолётам. А после угона обещали предоставить украинский паспорт. Когда поняли, что он никому не нужен, — предложили польский ВНЖ. Потом итальянский паспорт. Зафиналили всё липовой банковской выпиской с $3 млн — якобы для лётчика.

Наш военный сразу сообщил о попытке вербовки начальству, спецслужбы начали работать в ответ. Как итог — облом с угоном и удар по аэродрому ВСУ "Озёрное". Где, вероятнее всего, сотрудники ГУР и СБУ и ждали Ту-22М3.

@mash – цинк

Была уже такая операция, когда после нее прилетело по аэродрому в Канатово (более 20 погибших), где ждали борт с "завербованным летчиком". Тогда все свалили на низовых исполнителей.

Источник: Colonel Cassad


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