Евро 2024: Ровно 10 лет назад Германия уничтожила Бразилию на чемпионате мира со счётом 7:1

Ровно 10 лет назад, 8 июля 2014 года, на чемпионате мира проходил полуфинальный матч между сборными Бразилии и Германии. Несмотря на ожидания, борьбы на футбольном поле не получилось – немцы разгромили соперника со счётом 7:1.

Уже к 28-й минуте на табло горел счёт 0:5 после голов Томаса Мюллера, Мирослава Клозе, Тони Крооса (дубль) и Сами Хедиры. Во втором тайме Андре Шюррле оформил дубль, а позже Оскар провёл гол престижа.

Для Бразилии поражение 1:7 на домашнем мундиале стало серьёзным ударом. «Селесао» позже крупно проиграли и в матче за третье место – Нидерландам со счётом 0:3.

А сборная Германии выиграла тот чемпионат мира, переиграв в финале Аргентину с результатом 1:0 благодаря голу Марио Гётце на 112-й минуте.

Новостная рубрика «В этот день»