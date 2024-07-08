Евгений Ловчев считает Испанию фаворитом Евро-2024

В полуфинале Евро-2024 Франция и Испания поспорят за выход в финал. Легендарный советский футболист и чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев считает фаворитом испанцев.

«Франция испанцев потрепает, но все‑таки Испания выйдет в финал и, наверное, станет чемпионом», — заявил Ловчев.

Полуфинальная встреча между Испанией и Францией состоится во вторник, 9 июля, в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в финале с лучшим в паре Нидерланды — Англия. Финальный матч Евро-2024 состоится 14 июля. Турнир проходит в десяти городах Германии.