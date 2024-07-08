После слов Байдена о том, что «только Господь» может убедить его сняться с выборов, над Белым домом заметили аномальное свечение

После слов действующего президента США Джо Байдена о том, что только «господь всемогущий» способен убедить его сняться с выборов, в Вашингтоне над Белым домом в течение нескольких минут фиксировали аномальный световой столб, сопровождавшийся внезапно установившейся в нескольких километрах тишиной.

Очевидцы рассказали, что столб имел радужное свечение и словно придавал насыщенности всем цветам вокруг. Американец Рой Паттерсон, приехавший в столицу на экскурсию и страдавший старческой глухотой, заявил о полном исцелении в момент, когда этот свет пролился прямо на него. Ещё несколько человек, находившихся на территории Белого дома, больше не жалуются на депрессию и проблемы со сном, а у афроамериканского сотрудника службы протокола, дежурившего у ворот, заметно посветлела кожа.

Природа этого уникального погодного явления остаётся неизвестной – даже опытные специалисты по геофизике и оптике не рискуют делать предположения. Известно, что сам Байден в этот момент был в Овальном кабинете. Он не пострадал, хотя вскоре после появления светового столба к резиденции главы государства устремились несколько старомодных автомобилей-универсалов службы скорой помощи, которые уже много десятилетий как исчезли с улиц американских городов. Журналисты предположили, что президент в силу возраста и привычек предпочитает видеть именно такие машины, а подчинённые решили подыграть его капризу.

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