Врач Таджибов: Горячие напитки повышают риск рака пищевода

По словам врача-онколога Сабира Таджибова, регулярное употребление сильно горячего чая и кофе связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний верхних отделов пищеварительной системы.

Самым уязвимым в этом случае оказывается пищевод. Напитки температурой выше 60 градусов повышают риск рака пищевода в два-три раза. Усугубляют ситуацию курение или прием алкоголя.

Возникает такая опасность из-за повреждения эпителия, что в дальнейшем может привести к появлению атипичных клеток. В частности, жители южных регионов и стран Азии, где принято пить очень горячие напитки, чаще сталкиваются с раком пищевода.