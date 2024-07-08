Мнение «аналитика»: О «цветной революции» там, где не ждали… Полный разрыв шаблонов?

Случилось ровно то, что некоторые предвидели и даже предсказывали. Но их не хотели слышать и слушать. Отмахивались даже — мол, такого быть не может. А получилось ровно наоборот.

И это, возможно, в очередной раз доказывает, что любая очевидность бывает обманчива. А подводные течения и подковёрные игры по-прежнему рулят. Отчего, знаете ли, довольно муторно на душе.

В Иране, Англии, Франции прошли выборы. Мусульмане выбирали президента, европейцы — представительную #власть.

Если брать расклады по голосам электората, то в UK лейбористы, добавив 1,5% бюллетеней в свою пользу по сравнению с 2019 годом, получили вдвое больше парламентских кресел. «Старейшая в мире демократия» в действии, угу.

А во Франции политическая партия, которая набрала больше всех голосов в первом туре выборов и даже улучшила этот результат во втором, если судить по проценту проголосовавших, заняла только третье место по количеству мандатов. Что особенно интересно, её оппоненты в промежутке между турами голосования «растеряли» часть избирателей. Но число кресел увеличили относительно первоначальных раскладов. Особенности французского электорального «égalité», ага.

На этом фоне особняком стоит «тоталитарный» и «ужасный» Иран. Там во втором туре президентских выборов победу над консерватором и ставленником спецслужб Саидом Джалили одержал умеренный реформист и, между прочим, представитель этнического меньшинства Масуд Пезешкиан. Он известен как сторонник компромиссов и сделок с «богопротивным» Западом, а также послаблений в сфере внутренней политики. То есть, среди всех кандидатов на второй по значимости пост в теократической стране после «духовного лидера», победил самый прозападный из возможных. Это ли вам не мягкая «цветная революция» по бархатному чешскому варианту?

К слову, и в первом туре Масуд Пезешкиан был фаворитам по голосам, и во втором сумел добавить больше, чем соперник. То есть, всё честно. Прямая демократия, какой она должна быть.

А теперь скажите, о всезнающие гуры, полугуры и недогурки: как же это так получается, что в проклинаемой и заклеймляемой всем «прогрессивным» и либеральным человечеством «авторитарной» и «клерикальной» стране #выборы проходят прямее и честнее, нежели в почитаемых и уважаемых западных демократиях?

Это ли не разрыв всех ваших шаблонов, а, гг. «либералы»?

—