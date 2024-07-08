 

Разработчики Hamster Kombat в Telegram объявили разгадку нового бонусного шифра

08.07.2024, 16:00, Разное
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Разработчики популярной онлайн-игры Hamster Kombat в Telegram объявили разгадку нового бонусного шифра. Им стало слово HALVE.

Игроки, которые расшифруют код с 7 по 8 июля, получат 1 млн виртуальной валюты HMSTR. Для ввода шифра необходимо использовать азбуку Морзе.

Для ввода кода следует перейти в главное меню Hamster Kombat и нажать кнопку «Ежедневный шифр». После этого фон хомяка станет красным и активируется режим азбуки Морзе. Короткое нажатие на хомяка соответствует точке «.», а длительное — тире «–».

Для ввода слова HALVE необходимо использовать следующую последовательность: H – «. . . .», A: «. –», L: «. – . .», V: «. . . –», E: «.».

Шифр будет действителен до 22:00 по московскому времени.


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