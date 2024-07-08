 

Виктор Орбан прибыл в Пхеньян

08.07.2024, 13:13, Новости дня
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 июля посетил КНДР с внеплановым визитом и провёл пятичасовые переговоры с Ким Чен Ыном. Лидеры обсудили перспективу снятия санкций с Северной Кореи в связи с завершением её ядерной программы, а также анонсировали ряд масштабных инвестиционных проектов.

«Мой дорогой друг Ким Чен Ын давно хочет нормализовать отношения КНДР и Запада, поэтому я здесь. Настал момент открыть новую страницу в мировой истории – снять санкции, развивать торговые и культурные связи», – сказал Орбан на пресс-конференции.

По информации Bloomberg, руководство ЕС не санкционировало поездку венгерского лидера в Пхеньян – решение о встрече с Ким Чен Ыном он принял самостоятельно «исходя из своего понимания политической ситуации».

«Простите за не академический стиль, но из-за Орбана многие в Брюсселе, Берлине, Париже последние дни сидят на стакане. Потому что с одной стороны он председатель ЕС и лицо официальное, с другой стороны, делает что хочет и, как говорится, кладёт с прибором на еврочиновников», — приводит издание слова одного из высокопоставленных членов Еврокомиссии.

Вопрос о снятии санкций с Северной Кореи вынесут на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН в конце июля 2024 года. В случае, если проект будет поддержан большинством стран, то ограничения против КНДР могут отменить уже в начале осени.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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