Удары по Киеву и другим украинским городам – десятки погибших, повреждена детская больница

По сообщениям гуманитарных сотрудников ООН, в понедельник на украинские города обрушился очередной шквал ракет. В результате российского обстрела погибли десятки человек, существенно повреждена детская больница «Охматдет».

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила нападение. По ее словам, атаке подверглись несколько городов, включая Киев, Кривой Рог и Покровск.

– Нападения произошли утром, когда люди начинали свой день. Десятки человек были убиты и ранены, – сказала Браун. Она сообщила также о существенном повреждении детской больницы в центре Киева.

– Это бессовестное нападение, потому что в этой войне гибнут и получают ранения дети. В соответствии с международным гуманитарным правом больницы имеют особую защиту. Мирные жители должны быть защищены, – подчеркнула Гуманитарный координатор ООН.

– Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей. И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства — это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность, — заявил президент Владимир Зеленский.

Минобороны РФ заявило, что разрушения в Киеве произошли «вследствие падения украинской ракеты ПВО». Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия утром 8 июля «в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики» нанесла групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

– Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца, — утверждают в МО РФ.

На прошлой неделе Управление ООН по правам человека сообщило о том, что в мае было зарегистрировано самое большое число жертв среди гражданского населения в результате российских атак почти за год.

Согласно докладу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в период с 1 марта по 31 мая по меньшей мере 436 мирных жителей были убиты и еще 1760 ранены. В числе жертв – шесть работников СМИ, 26 медицинских работников, пять гуманитарных работников и 28 работников экстренных служб.

В докладе ООН сказано, что большинство (91 процент) жертв произошли на территории, контролируемой Украиной, и девять процентов – на оккупированной Россией территории.

За тот же отчетный период российские власти сообщили, что 91 мирный житель был убит и 455 ранены в России в результате атак, совершенных украинскими вооруженными силами, в первую очередь в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Согласно сообщениям, по меньшей мере 20 человек были убиты в результате нападений в понедельник. Кроме детской больницы «Охматдет» в Киеве, повреждена и другая гражданская инфраструктура, а также коммерческие и жилые здания в таких городах, как Днепр, Краматорск, Кривой Рог, Кий и Покровск.