Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

В документальном фильме “Жанна Фриске. Улыбка на память” на Первом канале Орлова отметила, что у Жанны всегда было много ухажеров, но ни с кем из них она не решилась пойти в ЗАГС. Даже отношения с телеведущим Дмитрием Шепелевым, от которого у нее есть сын Платон, не привели к заключению брака.

Ольга Орлова подчеркнула, что Жанна Фриске никогда не была одинока и всегда пользовалась вниманием мужчин. Однако, по мнению Орловой, у Жанны не сложилось найти того единственного человека, с которым бы она захотела создать семью официально.

Отец ныне покойной артистки рассказал, что Дмитрий Шепелев хотел жениться на певице и даже планировал свадьбу, даже когда ее состояние было тяжелым из-за болезни. Однако семья Жанны запретила Шепелеву это сделать. Владимир Борисович уточнил, что если бы Жанна выздоровела, то сама приняла бы решение о браке. Но, к сожалению, такому сценарию не суждено было реализоваться.

Ольга Орлова также поделилась архивным фото с Жанной Фриске, сделанным во время их отдыха на пляже. Эти воспоминания и размышления близких людей о жизни певицы помогают лучше понять сложные моменты ее биографии и личной жизни.