Жирные продукты названы прямой угрозой здоровью сердца

Употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров значительно повышает уровень холестерина в крови, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Переизбыток холестерина возникает при накоплении жирных веществ в организме, основным источником которых является жирная пища. Малоподвижный образ жизни, курение и алкоголь также способствуют возникновению проблем с холестерином, как и генетическая предрасположенность.

Чтобы снизить уровень холестерина, необходимо пересмотреть образ жизни. Главным образом, сократить потребление продуктов с насыщенными жирами, таких как печенье, пирожные, сыры и масло. В рацион желательно включить продукты с ненасыщенными жирами, например, оливковое масло, орехи и жирную рыбу.

В жару кардиологи рекомендуют пить соки петрушки или эстрагона, которые не только утоляют жажду, но и укрепляют сосуды. Полезны также кислые морсы и смузи из смородины, ирги и рябины.