Хирург рассказал, как отличить инфаркт от межреберной невралгии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Межреберную невралгию, которая возникает из-за поражения периферических нервов грудной клетки, можно спутать с инфарктом. Однако существуют отличительные признаки, позволяющие разграничить эти заболевания.
Нейрохирург Эмиль Исагулян отмечает, что невралгия не является самостоятельным заболеванием и иногда может быть следствием проблем с сердцем. Основным отличительным признаком является характер боли.
При невралгии боль усиливается при движении и дыхании. Она может усиливаться и ослабляться в любое время, причем в любой части суток. Наклон в сторону болевого участка также провоцирует усиление неприятных ощущений.
В отличие от этого, боль в сердце, связанная с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, усиливается при подъеме по лестнице.
Смотреть комментарии → Комментариев нет