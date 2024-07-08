 

Хирург рассказал, как отличить инфаркт от межреберной невралгии

08.07.2024, 14:49, Разное
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Межреберную невралгию, которая возникает из-за поражения периферических нервов грудной клетки, можно спутать с инфарктом. Однако существуют отличительные признаки, позволяющие разграничить эти заболевания.

Нейрохирург Эмиль Исагулян отмечает, что невралгия не является самостоятельным заболеванием и иногда может быть следствием проблем с сердцем. Основным отличительным признаком является характер боли.

При невралгии боль усиливается при движении и дыхании. Она может усиливаться и ослабляться в любое время, причем в любой части суток. Наклон в сторону болевого участка также провоцирует усиление неприятных ощущений.

В отличие от этого, боль в сердце, связанная с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, усиливается при подъеме по лестнице.


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