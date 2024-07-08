 

Hill – врача Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний

08.07.2024, 14:05, Новости дня
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Врача Джо Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний в рамках расследования, проводимого в отношении семейства Байденов, пишет The Hill. В частности, на фоне недавних дебатов президента США с Дональдом Трампа конгрессмены заявили о своей обеспокоенности по поводу медицинского заключения, которое сделал этот врач в феврале 2024-го, когда он заявил о том, что Байден способен успешно исполнять обязанности главы государства.


AP

Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер пригласил врача президента Джо Байдена в конгресс для дачи показании в рамках расследования, проводимого комитетом в отношении семьи Байдена, пишет The Hill.

В письме, направленном врачу Белого дома Кевину О’Коннору, Комер заявил об обеспокоенности комитета «тем, что на ваши медицинские заключения повлияли ваши частные деловые отношения с семьёй Байдена». В частности, он попросил врача американского лидера предоставить документы, связанные с медицинской компанией Americore Health и братом президента Джеймсом Байденом.

Кроме того, Комер сослался на недавнюю статью в The Washington Post, в которой сообщалось, что О’Коннор никогда не рекомендовал президенту пройти когнитивный тест.

«После неудачного выступления президента Байдена на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом 27 июня журналисты поспешили сообщить о том, что американцы наблюдали уже много лет: президент, похоже, нездоров, — написал Комер. — Американцы сомневаются в способности президента Байдена руководить страной, и комитет по надзору и подотчётности расследует обстоятельства, связанные с заключением, которую вы дали в феврале этого года и согласно которой «президент Байден — здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который по-прежнему в состоянии успешно исполнять обязанности президента».

Недавнее выступление Байдена на дебатах вызвало у демократов и аналитиков опасения, что он может быть не в состоянии исполнять обязанности президента ещё один срок, отмечает издание. 81-летний Байден отверг опасения и призывы отказаться от участия в выборах, заявив, что по-прежнему остаётся лучшим кандидатом, способным победить Дональда Трампа.

 


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