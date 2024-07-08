 

Борющаяся с раком Кейт Миддлтон всерьез обеспокоена безопасностью своих детей

08.07.2024, 13:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2015 году Кейт Миддлтон начала активно заниматься фотографией и представила свои работы на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца. Это стало не просто хобби для нее, а способом защитить свою семью от навязчивого внимания папарацци. Она стала “официальным фотографом” своей семьи, чтобы контролировать изображение и защитить детей от посторонних взглядов.

Интерес к жизни членов королевской семьи несет в себе определенные риски. Принц Уильям и принц Гарри, столкнувшись с негативными последствиями внимания общественности и прессы, высказывались о важности охраны частной жизни. Кейт Миддлтон видела, как это влияет на их семью, и решила действовать.

Сейчас Кейт стремится к тому, чтобы поделиться определенными моментами из жизни своих детей с публикой, но делает это осторожно и по своему усмотрению. Она создает портреты и делится ими лишь по особым случаям, таким как праздники. Недавно она опубликовала портрет, посвященный дню отца, что стало еще одним шагом в защите частной жизни своей семьи.

Благодаря этим усилиям дети Кейт Миддлтон не страдают от излишнего внимания общественности и сохраняют приватность. В будущем герцогиня планирует еще более активно защищать младших детей от королевских обязанностей, учитывая их непретенциозное положение в линии престолонаследия.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Евро 2024: Самедов выбрал между Испанией и Францией финалиста Евро

08.07 / Визит Моди в Россию нацелен на сохранение тесных связей с Москвой

08.07 / США не стоит смеяться над Францией — у самих дела не лучше

08.07 / Евро 2024: «Челси» нашёл нового нападающего – известно имя

08.07 / Евро 2024: Джэ выбрал между «Баварией» и «Интером»

08.07 / Евро 2024 – Орещук: «Англия – Франция – не финал, а катастрофа»

08.07 / Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист

08.07 / Евро 2024: Аршавин высказал мнение о будущем Захаряна в «Реал Сосьедаде»

08.07 / Всё больше демократов хочет заменить Байдена в предвыборной гонке

08.07 / Евро 2024: Эффенберг объяснил, почему судья не назначил пенальти в моменте с рукой Кукурельи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика