 

Врач Молчанова: Правильное питание поможет гипертоникам нормализовать давление

08.07.2024, 13:37, Разное
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По мнению ведущего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольги Молчановой, правильное питание играет важнейшую роль в поддержании здоровья гипертоников. К известным рекомендациям, таким как сокращение употребления соли, сахара и калорий, прибавляется еще список богатых витаминами и минералами овощей и фруктов.

Особое место среди них занимает черная смородина. Ольга Молчанова назвала ее лидером по содержанию антиоксидантов, которые отсутствуют в других ягодах. Антиоксиданты способствуют укреплению внутренней стенки кровеносных сосудов и уменьшают их жесткость, снижая риск развития осложнений, связанных с повышенным давлением.

В отличие от витамина С, антиоксиданты не разрушаются под воздействием высокой температуры. Поэтому сохраняют свои свойства как в варенье, так и в чае, заваренном из перетертых ягод.

Специалист подчеркнула, что перед внесением значительных изменений в диету необходима консультация с врачом. Это позволит исключить хронические заболевания и другие риски для здоровья и подобрать оптимальный рацион для безопасного и эффективного контроля над артериальным давлением.


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