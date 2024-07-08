 

Евро 2024: Самедов выбрал между Испанией и Францией финалиста Евро

08.07.2024, 12:45, Новости дня
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Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказал мнение о матче полуфинальной стадии чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Франции.

«Испанцы для меня фавориты. Я после первой игры сказал, что для меня они ярче всех смотрятся. Для меня испанцы предпочтительнее смотрятся на бумаге. Хочу, чтобы они были в финале», – передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

Матч 1/2 финала чемпионата Европы между Испанией и Францией состоится завтра, 9 июля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале Нидерланды сыграют с Англией.


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