Длитeльнaя aнoмaльнaя жapa пoвышaeт нaгpyзку на ceрдцe

В европейской части РФ установилась аномально жаркая погода, что привело к дополнительной нагрузке на сердце у жителей.

Из-за жары организм старается охладиться, расширяя кровеносные сосуды. Это приводит к снижению сопротивления кровотока и повышению нагрузки на сердце, – рассказывает врач-токсиколог Михаил Кутушов.

При пониженном кровяном давлении повышается пульс, вследствие чего сердце получает избыточную нагрузку и риск сердечного приступа увеличивается.

Повышенное в жаркую погоду потоотделение может приводить к обезвоживанию, следствием которого являются увеличение вязкости крови и нарушению кровообращения. В результате могут образоваться тромбы и закупориться сосуды.

Чтобы защитить себя от проблем с давлением и сердцем в жару, в первую очередь избегайте физических нагрузок в самое жаркое время дня. Планируйте активность на раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха ниже, – рекомендует Михаил Кутушов.

Для избегания проблем со здоровьем в жару также рекомендуется пить больше воды без сахара и принимать прохладный душ или ванну для снижения температуры тела в случае, если ощущается перегрев. Также следует следить за кровяным давлением и обратиться ко врачу, если его показатели превысят норму.