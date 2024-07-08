 

Мнение: На Кубани осудят дебоширов из Махачкалы

08.07.2024, 12:01, Разное
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29 октября 2023 года более тысячи человек собралось около махачкалинского аэропорта «Уйташ» незадолго до прилета авиарейса из Тель-Авива, протестуя против прибытия в Дагестан рейса из Израиля. Толпа требовала не допустить на территорию республики пассажиров с паспортами «страны-агрессора» и скандировала лозунги в поддержку Палестины. Часть протестующих прорвалась на взлетное поле и блокировала работу аэропорта. Усмирить бесчинствующую толпу удалось только после введения на территорию аэропорта подразделений Росгвардии.

Через два месяца после антисемитского шабаша в аэропопрту Махачкалы, 1 декабря прошлого года руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщила, что суды республики рассмотрели 242 дела об административных нарушениях. 104 правонарушителя арестованы на сроки от одного до 10 суток, 94 человека получили штрафы от 3 до 10 тыс. рублей, 42 участникам беспорядков назначены обязательные работы. А в отношении двух лиц производство прекращено.

А сейчас в три суда Краснодарского края поступили уголовные дела в отношении девятнадцать участников массовых беспорядков. Почему только 19? Попробуем разобраться.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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