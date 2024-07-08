 

AP – визит Моди в Россию нацелен на сохранение тесных связей с Москвой

08.07.2024, 11:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Индийский премьер Нарендра Моди совершает первый после начала украинского конфликта визит в Россию, пишет Associated Press. В рамках этой поездки он будет стремиться сохранить тесные связи с Москвой на фоне сближения последней с Китаем.


AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди начинает двухдневный визит в Россию — первый с начала украинского конфликта, пишет Associated Press.

Последняя поездка индийского премьера в Россию состоялся ещё в 2019 году.

Моди в ходе нынешнего визита встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Последний раз лидеры двух государств лично встречались в сентябре 2022 года в Узбекистане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Россия поддерживает тесные связи с Индией со времён холодной войны. При этом значение Нью-Дели как ключевого торгового партнёра для Москвы возросло после того, как РФ ввела войска на Украину в феврале 2022 года. После начала украинского конфликта Китай и Индия стали ключевыми покупателями российской нефти, так как санкции, введённые США и их союзниками, закрыли большинство западных рынков для российского экспорта.

Однако партнёрство между Москвой и Нью-Дели стало нестабильным, поскольку из-за военных действий на Украине РФ начала развивать более тесные связи с главным соперником Индии — Китаем.

Между тем Моди в ходе нынешнего визита будет стремиться сохранить тесные отношения с Москвой, которая является не только важным торговым партнёром, но и основным для Индии поставщиком оборонной продукции.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / TVL – США не стоит смеяться над Францией — у самих дела не лучше

08.07 / Евро 2024: «Челси» нашёл нового нападающего – известно имя

08.07 / [ТЕСТ] для москвоведов и киноманов: угадайте фильм Рязанова по кадру с видом столицы

08.07 / Евро 2024: Джэ выбрал между «Баварией» и «Интером»

08.07 / Евро 2024 – Орещук: «Англия – Франция – не финал, а катастрофа»

08.07 / Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист

08.07 / Евро 2024: Аршавин высказал мнение о будущем Захаряна в «Реал Сосьедаде»

08.07 / Всё больше демократов хочет заменить Байдена в предвыборной гонке

08.07 / Евро 2024: Эффенберг объяснил, почему судья не назначил пенальти в моменте с рукой Кукурельи

08.07 / Евро 2024 – Невилл: «Сборной Англии везёт с соперниками на Евро»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика