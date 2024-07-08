AP – визит Моди в Россию нацелен на сохранение тесных связей с Москвой

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Индийский премьер Нарендра Моди совершает первый после начала украинского конфликта визит в Россию, пишет Associated Press. В рамках этой поездки он будет стремиться сохранить тесные связи с Москвой на фоне сближения последней с Китаем.



AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди начинает двухдневный визит в Россию — первый с начала украинского конфликта, пишет Associated Press.

Последняя поездка индийского премьера в Россию состоялся ещё в 2019 году.

Моди в ходе нынешнего визита встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Последний раз лидеры двух государств лично встречались в сентябре 2022 года в Узбекистане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Россия поддерживает тесные связи с Индией со времён холодной войны. При этом значение Нью-Дели как ключевого торгового партнёра для Москвы возросло после того, как РФ ввела войска на Украину в феврале 2022 года. После начала украинского конфликта Китай и Индия стали ключевыми покупателями российской нефти, так как санкции, введённые США и их союзниками, закрыли большинство западных рынков для российского экспорта.

Однако партнёрство между Москвой и Нью-Дели стало нестабильным, поскольку из-за военных действий на Украине РФ начала развивать более тесные связи с главным соперником Индии — Китаем.

Между тем Моди в ходе нынешнего визита будет стремиться сохранить тесные отношения с Москвой, которая является не только важным торговым партнёром, но и основным для Индии поставщиком оборонной продукции.