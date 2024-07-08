 

TVL – США не стоит смеяться над Францией — у самих дела не лучше

08.07.2024, 11:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Политический хаос во Франции даёт США повод позлорадствовать, однако ситуации в обеих странах во многом схожи, считает обозреватель TVL Филипп Бешад. Он напоминает о гигантском дефиците американского бюджета, проблемах с занятостью, сотнях погибших от передозировок, а также нелегальной миграции, которая приводит к росту преступности.


AP

Соединённые Штаты зря посмеиваются над политическим хаосом во Франции, однако хорошо смеется тот, кто смеётся последним, напоминает главный редактор La Chronique Agora Филипп Бешад в эфире TVL. «По многим пунктам ситуации в США и Франции схожи», — отмечает обозреватель.

Вашингтон высмеивает Париж за бюджетный дефицит (5,5%), тогда как сам почти добрался до 9%. За год в США 2 миллионов рабочих мест с полной занятостью заменили подработками с неполным рабочим днём, что не сказывается на статистике, но подрывает экономику труда.

Кроме того, количество смертей от передозировки превышает 100 тыс. человек в год: 108 тыс. в 2023 году и рекордные 110 тыс. в 2022 году. Таким образом, со вступления Байдена в должность свыше 400 тыс. американцев погибли от наркотиков — в два раза больше, чем погибло за 15 лет Вьетнамской войны.  

Ещё одна проблема, которая затрагивает многих жителей страны, — массовая неконтролируемая миграция. В месяц через границу переходит до 300 тыс. нелегалов, и хотя примерно 95% потом возвращают обратно, в период их пребывания в США растёт преступность и чувство незащищённости среди населения. Администрация Байдена совершенно не занимается этим вопросом, поэтому жертвы такого попустительства — особенно в приграничных штатах — чувствуют себя брошенными на произвол судьбы и голосуют за популистов в знак протеста.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / AP – визит Моди в Россию нацелен на сохранение тесных связей с Москвой

08.07 / Евро 2024: «Челси» нашёл нового нападающего – известно имя

08.07 / [ТЕСТ] для москвоведов и киноманов: угадайте фильм Рязанова по кадру с видом столицы

08.07 / Евро 2024: Джэ выбрал между «Баварией» и «Интером»

08.07 / Евро 2024 – Орещук: «Англия – Франция – не финал, а катастрофа»

08.07 / Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист

08.07 / Евро 2024: Аршавин высказал мнение о будущем Захаряна в «Реал Сосьедаде»

08.07 / Всё больше демократов хочет заменить Байдена в предвыборной гонке

08.07 / Евро 2024: Эффенберг объяснил, почему судья не назначил пенальти в моменте с рукой Кукурельи

08.07 / Евро 2024 – Невилл: «Сборной Англии везёт с соперниками на Евро»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика