 

Евро 2024: «Челси» нашёл нового нападающего – известно имя

08.07.2024, 11:43, Новости дня
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Немецкий нападающий Карим Адейеми, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в трансфере 22-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси». Стоимость потенциального перехода Адейеми оценивается в 28 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между «шмелями» и Каримом рассчитан до конца июня 2027 года.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги форвард сыграл 21 встречу. На счету Адейеми три забитых мяча и одна результативная передача.


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