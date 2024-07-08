Евро 2024: «Челси» нашёл нового нападающего – известно имя

Немецкий нападающий Карим Адейеми, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в трансфере 22-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси». Стоимость потенциального перехода Адейеми оценивается в 28 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между «шмелями» и Каримом рассчитан до конца июня 2027 года.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги форвард сыграл 21 встречу. На счету Адейеми три забитых мяча и одна результативная передача.