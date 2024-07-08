[ТЕСТ] для москвоведов и киноманов: угадайте фильм Рязанова по кадру с видом столицы

“Я люблю этот город. Это мой город. Это очень хороший город”, – эти слова из “Служебного романа”, конечно, относятся к самому режиссеру.

Действующее лицо практически всех рязановских фильмов — наша столица. Москвы не было лишь в одном фильме — “Старики-разбойники”.

Давайте вместе вспомним любимые ленты Рязанов и уголки столицы нашей Родины. Простой тест вам будет по зубам!