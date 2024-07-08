 

[ТЕСТ] для москвоведов и киноманов: угадайте фильм Рязанова по кадру с видом столицы

08.07.2024, 11:40, Новости дня
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“Я люблю этот город. Это мой город. Это очень хороший город”, – эти слова из “Служебного романа”, конечно, относятся к самому режиссеру.
Действующее лицо практически всех рязановских фильмов — наша столица. Москвы не было лишь в одном фильме — “Старики-разбойники”.

Давайте вместе вспомним любимые ленты Рязанов и уголки столицы нашей Родины. Простой тест вам будет по зубам!


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