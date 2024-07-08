 

На сельских почтальонов возложат обязанности сотрудников МЧС

08.07.2024, 11:33, Разное
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Сельские почтальоны возьмут на себя обязанности сотрудников МЧС – таким образом они смогут больше зарабатывать, а в деревнях снизится дефицит высококвалифицированных специалистов.

Пилотный проект «Почтальоны жизни» уже запущен в Ульяновской области.

В регионах введут курсы почтальона-спасателя, рассчитанные на 3 недели. На них сотрудников «Почты России» научат тушить пожары, работать на водоёмах, реанимировать пострадавших, эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать аварийно-спасательную технику, производить оперативное вскрытие повреждённых кузовов автомобилей и разбор завалов, организовывать поисково-спасательные мероприятия в сложных природных условиях, ликвидировать разливы токсичных веществ и нефтепродуктов, осуществлять эвакуационные и спасательные мероприятия при техногенных катастрофах.

За подработку спасателем сельские почтальоны смогут получать надбавку в размере до 2400 рублей, однако это не даст права на льготное пенсионное обеспечение.

– Тем, кто соблазнится возможностью увеличить зарплату почти на треть, следует помнить, что проект всё-таки пилотный и в нём многое пока не предусмотрено, – пояснила зампред регионального правительства Наталья Абушкина. – О досрочной пенсии, в частности, речь пока не идёт, равно как и в стаж эта подработка не пойдёт. Но я хочу напомнить, что это социальная нагрузка в первую очередь, то есть моральный вопрос, вопрос долга. Пока кто-то считает свою будущую пенсию и думает, идти или не идти, люди горят, тонут, теряются. Их сейчас спасать надо, они не будут ждать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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